Coronavirus: sindaco Brescia estende chiusura parchi, cimiteri e mercati fino a 20/4

- Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, ha emesso tre di ordinanze sindacali con le quali prolunga fino al 20 aprile, la chiusura delle aree verdi, dei mercati e dei cimiteri comunali per evitare il contagio da coronavirus. Da domani e per i prossimi giorni è stata disposta “la chiusura - si legge nella prima delle tre ordinanze firmate dal primo cittadino - di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di servizio di apertura e chiusura e quindi con recinzioni e cancelli di accesso, di tutte le aree cani presenti nel territorio cittadino e il divieto di frequentazione di tutti i parchi ed aree aperte della città prive di ingressi”. In merito ai cimiteri comunali il sindaco ha ordinato “la proroga della chiusura al pubblico, sino al giorno 20 aprile 2020 compreso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone”. Un provvedimento analogo è stato adottato anche per “tutti i mercati cittadini di ogni categoria merceologica, anche recintati, fino al 20 aprile, fatte salve eventuali e ulteriori disposizioni successive”. (Rem)