Coronavirus: F. Sala, Gallera in riunione per valutare seconda fase

- Nella consueta diretta da Palazzo Lombardia a comunicare il bollettino regionale dei casi di coronavirus non c'era l'assessore al Welfare Giulio Gallera, ma il vicepresidente Fabrizio Sala, che ha spiegato così l'assenza del collega: "Il trend sta migliorando, valutandolo su più giorni, infatti l'assessore al Welfare Giulio Gallera in questo momento è in riunione proprio per valutare i dati sanitari, le manovre, e il monitoraggio, per capire come affrontare poi anche la seconda parte di questa fase". Nonostante il miglioramento della curva - ha raccomandato Fabrizio Sala - "non va abbassata la guardia". (Rem)