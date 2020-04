Coronavirus: Anelli (Lega), opposizioni in Consiglio regionale Lombardia hanno la memoria corta

- "In Lombardia le opposizioni non finiscono mai di sorprendermi e anche oggi ne ho avuto l'ennesima riprova". Lo dichiara in una nota Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone, commentando la richiesta di Pd, M5s, Lombardi civici europeisti, +Europa/Radicali e Italia viva di un consiglio regionale straordinario. "Forse le opposizioni in Lombardia hanno la memoria corta ed occorre rinfrescarla - aggiunge Anelli - Mi spiego meglio, dando alcuni dettagli volutamente omessi nella loro richiesta di un consiglio regionale straordinario. Due giorni fa, quindi non un mese fa, si è tenuto un consiglio regionale in cui la maggior parte del tempo è stata dedicata all'emergenza coronavirus. Al termine del Consiglio - continua il capogruppo del Carroccio - ha avuto poi luogo la conferenza dei capigruppo in cui si è decisa, all'unanimità, la convocazione del prossimo consiglio regionale per giovedì 16 aprile con l'intenzione di mettere all'ordine del giorno una risoluzione sull'emergenza Coronavirus che potesse essere ampiamente condivisa. E quindi, di che cosa stiamo parlando".(com)