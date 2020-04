Coronavirus: Inps, pervenute 1.996.670 domande per 4.448.630 beneficiari

- Alle 16 di oggi, 2 aprile, le domande per prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia, pervenute telematicamente, sono 1.996.670 per circa 4.5 milioni di beneficiari, così suddivise: indennità 600 euro 1.660.000; congedi parentali 181.683; Bonus baby sitting 14.047; Cigo 86.140 domande per 1.661.200 beneficiari (1.337.700 pagamenti a conguaglio e 323.500 pagamenti diretti) e assegno ordinario 54.800 domande per 931.700 beneficiari (438.000 pagamenti a conguaglio e 493.700 pagamenti diretti). Lo riferisce l'Inps in una nota. (Com)