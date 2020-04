Egitto: coronavirus, per il premier Madbouli la prossima settimana sarà decisiva

- Sono 850 le persone contagiate dal coronavirus in Egitto, dove la prossima settimana potrebbe essere "molto delicata" per l'evoluzione della crisi sanitaria. Lo ha annunciato il primo ministro Mustafa Madbouli, ripreso dal quotidiano "Shorouk". "Siamo in una fase intermedia, abbiamo finora raggiunto quota 850 contagi su una popolazione di oltre 100 milioni di persone", ha dichiarato il capo del governo al termine di un incontro del Comitato supremo per la gestione della crisi coronavirus. Madbouli ha invitato i cittadini a rispettare il coprifuoco per evitare gli scenari peggiori, spiegando che "la prossima settimana potrebbe essere decisiva" per la guerra contro la pandemia. Lo scorso 24 marzo lo stesso premier ha annunciato due settimane di coprifuoco per controllare la diffusione del virus. (Cae)