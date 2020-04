Coronavirus: Asl Roma 1, partito test in modalità drive-in, tampone si fa da auto

- È partito ieri il test Covid-19 in modalità drive-in del Servizio di igiene e sanità pubblica (Sisp) della Asl Roma 1. "L'operazione si svolge all'aperto nel comprensorio di Santa Maria della Pietà in assoluta sicurezza - spiega in una nota la Asl Roma 1 -. I cittadini restano nella propria auto mentre il personale infermieristico effettua il tampone faringeo indossando gli idonei dispositivi di protezione. Non si tratta di un test somministrato su base volontaria o a richiesta. Sono gli stessi operatori del Sisp a valutare ed invitare le persone in sorveglianza sanitaria con sintomi tipici e quelle segnalate dai Medici di Medicina Generale e in grado di effettuare lo spostamento dal proprio domicilio". "La metodologia consente - dichiara il direttore generale della Asl Roma 1 Angelo Tanese - di rendere più efficiente il servizio, velocizzare le operazioni e sottoporsi al test rimanendo comodamente seduti all'interno della propria autovettura".(Com)