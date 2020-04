Coronavirus: Scurati (Lega), studiare protocollo tra Regione, Finlombarda e Banche per garantire più liquidità alle imprese

- "Un protocollo tra Regione, Finlombarda e gli Istituti di credito per garantire la sopravvivenze delle imprese lombarde in questo periodo di crisi e nei mesi a venire, durante i quali la ripartenza non sarà facile, ma necessaria se vogliamo continuare ad essere la grande Lombardia che siamo sempre stati". Così Silvia Scurati, capogruppo della Lega in IV Commissione Attività Produttive, Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, in merito all'emergenza economica legata al coronavirus, al centro della discussione nella seduta di oggi. "Durante la seduta di oggi abbiamo preso visione della grave situazione nella quale versano le nostre imprese – spiega Scurati – la discussione si è quindi concentrata sulla necessità di sostenere e far ripartire le nostre imprese, garantendo adeguati stanziamenti per garantire loro la liquidità fondamentale per rimanere sul mercato, in una prima fase, e puntare successivamente ad una nuova crescita". "Si tratta di lavorare nella direzione verso la quale Regione si è già mossa, come l'adesione all'Addendum all'Accordo per il credito 2019, che è stato sottoscritto tra Abi e le principali associazioni di di categoria, che prevede l'estensione della moratoria ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020. Sempre Regione ha quindi poi promosso un'autonoma moratoria regionale, ampliando la platea delle agevolazioni alle quali accedere e consentendone l'applicazione a tutte le imprese di tutte le dimensioni" aggiunge il consigliere regionale. (segue) (Com)