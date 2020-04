Coronavirus: Scurati (Lega), studiare protocollo tra Regione, Finlombarda e Banche per garantire più liquidità alle imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione si è mossa quindi subito a sostegno delle nostre imprese, mentre il governo nazionale ci sta riservando al momento le briciole – prosegue Scurati – l'obiettivo che ci dobbiamo prefiggere, e attuare nel più breve tempo possibile, è quello di ampliare le misure previste, passando da provvedimenti mirati al tamponamento dell'emergenza a provvedimenti studiati per garantire finanziamenti per il medio-lungo periodo, così da riuscire a sostenere una reale ripartenza delle imprese". "Se la moratoria è fondamentale per dare ossigeno alle attività economiche nell'immediato – sottolinea – si tratta di strumenti che non possono essere risolutivi nel medio-lungo periodo. Occorre predisporre strumenti che siano di supporto per un lasso di tempo molto più lungo. Inutile girarci attorno: come mai prima d'ora, il nostro tessuto economico dev'essere tenuto in piedi dall'apporto del pubblico e lo Stato deve sostenerci nel garantire i fondi necessari. Se la Lombardia non riparte, non ripartirà nemmeno l'Italia. Il governo ci pensi bene, quando si tratterà di aiutare il tessuto produttivo lombardo". "Una misura sostanziale potrebbe essere l'istituzione della Zona economica speciale (Zes) – conclude Scurati – rilanciata dal nostro leader Matteo Salvini. Durante la seduta di oggi, i tecnici di Regione Lombardia hanno aperto alla possibilità di studiare l'applicazione di questo strumento in alcune aree della regione. Una proposta che facciamo nostra e che inseriremo tra le misure sulle quali puntare per ripartire". (Com)