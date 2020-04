Campania: Zinzi, più attenzione verso le persone affette da autismo

- "La giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo sia l'occasione per garantire un impegno concreto in favore delle persone affette da disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale campano Gianpiero Zinzi che ha aggiunto: "Si tende a sottovalutare come le restrizioni a cui siamo tutti sottoposti per evitare la diffusione del Coronavirus in realtà impattino ancora più negativamente sui disabili e sui bimbi speciali, con il forte pericolo che una prolungata mancanza di terapie vanifichi i risultati ottenuti. Quando questa emergenza sarà finita sarà necessario rivedere le nostre priorità, mettendo la Sanità e i bimbi speciali al primo posto". (Ren)