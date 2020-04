Coronavirus: Crippa (M5s), da Commerzbank irresponsabile atteggiamento speculativo

- Secondo il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, "Commerzbank è, per dimensioni, la seconda banca tedesca, salvata per il rotto della cuffia nel 2009 direttamente dal bilancio pubblico attraverso un intervento da 10 miliardi di euro, in cambio del quale allo Stato spetta ancora oggi oltre il 15 per cento delle azioni. E' una banca tuttora in grossa difficoltà - continua il parlamentare su Facebook -, gravata dal peso di miliardi di titoli derivati, pari al 300 per cento del suo patrimonio. E' paradossale e scorretto che, proprio da questo istituto a partecipazione pubblica, vengano spedite lettere ai clienti per convincerli a disinvestire i titoli di Stato italiani a lungo termine (Btp). Va ribadito, infatti, che i nostri titoli sono del tutto sostenibili e che solo due settimane fa, il 18 marzo, la Bce ha esteso il suo piano di acquisto dei titoli pubblici europei mettendo in campo una potenza di fuoco aggiuntiva da 750 miliardi di euro. A che pro - si interroga Crippa - terrorizzare i mercati sventolando la minaccia del declassamento del nostro debito da parte delle agenzie di rating? Non vorrei che, dietro la manovra di Commerzbank, ci sia la volontà politica di intensificare la pressione sul governo italiano, per convincerlo ad accettare il Meccanismo europeo di stabilità, uno strumento sul quale, come Movimento cinque stelle, ci siamo già espressi chiaramente insieme al presidente Conte: appartiene al passato e non è adatto ad una crisi sanitaria diffusa all'intero continente che non dipende da comportamenti scorretti degli Stati". (segue) (Rin)