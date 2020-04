I fatti del giorno – Medio Oriente

- Iraq: primo ministro designato riceve ministro Difesa - Il primo ministro designato iracheno, Adnan al Zurfi, ha ricevuto il ministro della Difesa, Najah al Shammari, nella sua residenza a Baghdad. Lo riferisce un comunicato stampa dell'ufficio di Al Zurfi. Il premier designato ha sottolineato l'importanza di eliminare completamente le cellule dello Stato islamico tuttora presenti nel paese, mettendo in guardia del pericolo di continui attacchi contro installazioni militari nell'Iraq centrale e settentrionale. Per quanto riguarda gli obiettivi e le priorità del futuro governo, Al Zurfi ha spiegato che vi sono la sicurezza e l'efficienza delle Forze armate, per controllare i confini e mantenere la sovranità dell'Iraq. Da parte sua, Al Shammari ha indicato le sfide più importanti che devono affrontare le Forze armate irachene, ribadendo la disponibilità del ministero della Difesa a lanciare una grande campagna per eliminare tutti le cellule restanti dello Stato islamico. (segue) (Res)