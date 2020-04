I fatti del giorno – Medio Oriente (2)

- Iraq: fonte parlamentare, Baghdad avvertita da Usa prima del dispiegamento dei sistemi Patriot - Il governo dell'Iraq è stato avvertito dagli Stati Uniti del dispiegamento da parte di questi ultimi di sistemi di difesa missilistica Patriot in territorio iracheno. Lo ha dichiarato in condizioni di anonimato un membro della commissione Difesa e Sicurezza della Camera dei rappresentanti dell'Iraq al portale curdo "Rudaw". "L'Iraq è pienamente consapevole della decisione delle forze armate statunitensi di dispiegare il sistema di difesa Patriot sul territorio nazionale. Si tratta di un sistema moderno, avanzato e con risultati efficaci", ha spiegato la fonte. Il parlamentare si è anche detto convinto che "l'Iraq sarebbe felice di ottenere il sistema di difesa aerea per la protezione dei propri siti militari". "Non abbiamo nulla del genere, continuiamo a dipendere da sistemi obsoleti", ha osservato. (segue) (Res)