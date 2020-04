I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele: deputato Kahol Lavan, accordo di governo quasi concluso - L'accordo per formare un governo di unità in Israele tra la coalizione centrista Kahol Lavan (Blu e bianco) di Benny Gantz e il partito Likud di Benjamin Netanyahu è quasi concluso. Lo ha dichiarato il deputato di Kahol Lavan, Chili Tropper, all'emittente televisiva "Channel 12". Secondo l'emittente, il nuovo governo potrebbe giurare prima dell'avvio delle festività pasquali, che inizieranno mercoledì prossimo, 8 aprile. Le due parti sembrano essere vicine al raggiungimento di un accordo, in base al quale a Kahol Lavan sarebbe affidata la guida del ministero della Giustizia, che verrebbe guidato da Avi Nissenkorn, possibilità in precedenza non gradita al Likud. Inoltre, il ministro del Turismo Yariv Levin, esponente del Likud, diventerebbe il presidente della Knesset. L'altro punto critico dei negoziati riguarda l'annessione unilaterale degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Netanyahu ha fatto della questione un punto fondamentale della sua campagna elettorale e sarebbe divenuto uno dei requisiti dell'accordo con Gantz, mentre la coalizione centrista si oppone a un'azione unilaterale. (segue) (Res)