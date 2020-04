I fatti del giorno – Medio Oriente (4)

- Emirati: Abdulhamid Saeed nominato governatore della Banca centrale - Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Khalifa Bin Zayed al Nahyan, ha emesso un decreto federale attraverso cui nomina Abdulhamid Saeed governatore della Banca centrale degli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce il quotidiano "Gulf Today". Con oltre 35 anni di esperienza nei servizi bancari e finanziari, Saeed è stato membro del consiglio di amministrazione della First Abu Dhabi Bank, della Abu Dhabi Developmental Holding Company, della Emirates Investment Authority, della Abu Dhabi Securities Exchange e di Sky News Arabia. Inoltre, è stato membro del comitato esecutivo e del comitato controllo, rischi e conformità della Mubadala Investment Company e ha ricoperto posizioni dirigenziali in Citibank. Saeed ha conseguito una laurea in Economia aziendale presso la University of Arizona. (segue) (Res)