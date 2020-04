I fatti del giorno – Medio Oriente (5)

- Trasporto aereo: Emirates riprenderà voli limitati dal 6 aprile - La compagnia aerea emiratina Emirates ha ricevuto l'approvazione delle autorità degli Emirati Arabi Uniti per "iniziare a volare un numero limitato di voli passeggeri" a partire dal 6 aprile. Lo ha annunciato in una nota su Twitter il presidente e amministratore delegato della compagnia, Ahmed bin Saeed al Maktoum. I voli porteranno inizialmente solo passeggeri in uscita dagli Emirati Arabi Uniti, ha aggiunto. Gli Emirati hanno sospeso tutti i voli passeggeri in entrata e in uscita dallo stato del Golfo Arabo il 24 marzo per combattere la diffusione del coronavirus. Il 22 marzo era stata annunciata la chiusura degli aeroporti per due settimane. Il settore aereo in particolare è stato particolarmente colpito dagli effetti derivanti dalle misure prese dai vari paesi per contenere il coronavirus. Lo scorso 31 marzo il governo di Dubai ha annunciato l’intenzione di sostenere finanziariamente la compagnai aerea per alleviare gli impatti economici della pandemia di coronavirus. (Res)