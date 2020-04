I fatti del giorno - America Latina (3)

- Colombia: coronavirus, superati i mille casi di contagio - La Colombia ha superato i mille casi di contagio da Covid-19. Lo rende noto il ministero della Salute, secondo cui ad oggi i casi confermati sono 1.065, cui si aggiungono 17 decessi. Bogotà è la città in cui si registra il maggior numero di casi, 472, seguita da Antioquia con 107. La Colombia è in isolamento obbligatorio preventivo per contenere l’espansione del coronavirus da martedì 24 marzo a lunedì 13 aprile. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza, chiuso i confini terrestri, marittimi e fluviali e vietato l’ingresso di stranieri e cittadini dall’estero annullando tutti i voli internazionali per 30 giorni a partire dal 22 marzo. (segue) (Res)