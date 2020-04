I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: coronavirus, intero sistema sanitario verrà dichiarato di "interesse pubblico" - Il governo argentino ha annunciato che verrà dichiarato di "interesse pubblico" l'intero sistema sanitario del paese. Obiettivo dell'iniziativa quello di centralizzare e mettere a disposizione dell'intera comunità anche strutture e risorse del settore privato in vista dell'emergenza della pandemia del nuovo coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro della Sanità, Ginés Gonzalez Garcia, nel corso di un intervento alla commissione Salute della Camera tenuto ieri in videoconferenza. "Ci dev'essere un trattamento egualitario per tutti gli argentini", ha detto il ministro. Secondo Garcia il sistema sanitario raggiungerebbe in questo modo "un totale di 8500 posti letto per la terapia intensiva sufficiente ad affrontare l'impatto dell'emergenza", anche se l'obiettivo del governo è quello di arrivare a 11mila. (segue) (Res)