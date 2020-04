I fatti del giorno - America Latina (5)

- Venezuela: ministero Esteri russo, Occidente sfrutta Covid-19 per delegittimare governo - I paesi occidentali stanno tentando di approfittare della crisi legata alla pandemia di Covid-19 per delegittimare il governo venezuelano. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante un briefing con la stampa. “Stanno cercando di sfruttare la difficile situazione epidemiologica che si è venuta a creare nel paese per raggiungere i propri obiettivi politici”, ha detto la portavoce della diplomazia russa. (Res)