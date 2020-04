Sanità: Asl Rieti, da domani attiva linea telefonica Pua di teleassistenza sociale

- La Direzione aziendale della Asl di Rieti comunica che da domani, 3 aprile 2020, "sarà attivo un nuovo servizio rivolto a tutti i cittadini. Si tratta di una linea telefonica Pua, di Teleassistenza sociale, che offre informazioni, orientamento e sostegno a tutti coloro che devono accedere a prestazioni sociosanitarie". "Il nuovo servizio - spiega la nota - si interfaccia con la rete dei servizi di teleassistenza e/o ai numeri verdi dei Comuni, associazioni ed enti del terzo settore, curando l’aggiornamento e la mappatura di tutte le risorse disponibili sul territorio in questa fase emergenziale. Promuove l’integrazione con i servizi sociali, i coordinamenti operativi degli Enti Locali, le Associazioni di Volontariato, predisponendo anche gli interventi assistenziali a domicilio. Assicura il raccordo con il servizio sociale ospedaliero per fornire informazioni e sostegno ai familiari dei pazienti ricoverati e per facilitare la continuità assistenziale ospedale - territorio. L’obiettivo è quello di facilitare l’accesso a tutti i percorsi assistenziali e ai servizi socio-sanitari attivi sul territorio, ma anche il raccordo tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e le persone o famiglie fragili in sorveglianza sanitaria al domicilio e in isolamento sociale", conclude. (Com)