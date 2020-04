Coronavirus: Slovenia, numero di contagiati sale a 897

- Le persone attualmente contagiate da coronavirus in Slovenia sono in tutto 897, di cui 29 ricoverate in terapia intensiva. Lo ha comunicato il governo di Lubiana in una nota riportata dal sito del quotidiano "Delo". I decessi confermati sono a oggi in tutto 16, mentre quattro persone sono state finora dimesse dalle cure ospedaliere. Nel corso della giornata di ieri sono stati effettuati 1095 tamponi nel paese. (Lus)