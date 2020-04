Coronavirus: Fazzolari (Fd'I) su Inps, governo e maggioranza non nascondano loro responsabilità

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Giovanbattista Fazzolari, vicepresidente della commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, parla di "vergognoso scaricabarile del governo e della maggioranza sull'Inps". E in una nota osserva: "La principale causa del caos scoppiato con le richieste di bonus di 600 euro è dovuta al governo che, avendo stanziato nel Cura Italia risorse insufficienti a soddisfare l'intera platea potenziale, ha ovviamente creato preoccupazione e panico tra autonomi, professionisti e partite Iva. Che il meccanismo immaginato dal governo fosse fortemente a rischio era stato evidenziato. Proprio per questo motivo consulenti del lavoro e commercialisti si erano offerti di dare supporto per la ricezione delle domande, in modo da non congestionare l'Inps; e per lo stesso motivo Fratelli d'Italia ha proposto il meccanismo alternativo del pagamento direttamente sul conto corrente con richiesta alla propria banca". (segue) (Com)