Coronavirus: Fazzolari (Fd'I) su Inps, governo e maggioranza non nascondano loro responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fazzolari, poi, aggiunge: "Purtroppo, governo e maggioranza hanno deciso di andare dritti per la propria strada. Perciò, sorprende molto leggere gli attacchi provenienti da Pd e dalle altre forze di maggioranza. Non vorremmo che l'emergenza coronavirus fosse vista da qualcuno come l'occasione per avviare un valzer di poltrone, che poco a che fare con la difesa della macchina pubblica. Di certo nella sua storia l'ente pubblico Inps e i dipendenti che ci lavorano hanno dimostrato maggiore efficienza, competenza e serietà di chi oggi compone la maggioranza di governo e ricopre miracolosamente incarichi di primo piano nelle istituzioni italiane. Dovrebbero essere questi ultimi - conclude il senatore di Fratelli d'Italia - a chiedere scusa agli italiani per il disastro di ieri. Il generale dimostra tutta la sua pochezza quando incolpa le proprie truppe del disastro in battaglia, anziché assumersene le responsabilità". (Com)