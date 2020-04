Coronavirus: Torino, agli ospedali Gradenigo e Cellini tablet per la comunicazione pazienti-familiari

- Una videochiamata per mettere in contatto i pazienti Covid e i loro familiari. Così le strutture torinesi di Humanitas, da oggi, favoriscono la comunicazione tra ricoverati e parenti o amici a casa. Parliamo degli ospedali Gradenigo e Cellini, che hanno consegnato ai pazienti affetti da coronaivurs dei tablet che, attraverso WhatsApp, permettono il contatto vocale e visivo. "Fin dal primo giorno dell’emergenza, la difficoltà nella comunicazione tra casa e paziente ha rappresentato un problema significativo. Per questo motivo abbiamo disposto che, almeno una volta al giorno, un medico o un infermiere chiamino la famiglia di ciascun ricoverato per aggiornarla sulle sue condizioni di salute", spiegano il dottor Domenico Tangolo, direttore sanitario del Gradenigo, e la dottoressa Renata Ranieri, direttore sanitario del Cellini. "In più, per contenere la sindrome da isolamento che spesso accompagna chi è affetto da Covid-19, abbiamo pensato alla videochiamata: in base alle condizioni del paziente, i tablet affidati ai coordinatori infermieristici dei diversi reparti serviranno a far sentire la voce e a mostrare i volti dei familiari di chi si trova in ospedale". A oggi, Humanitas Gradenigo e Humanitas Cellini accolgono oltre 120 pazienti affetti da Covid-19. Nel giro di pochi giorni Humanitas Gradenigo è stato in grado di riorganizzarsi fino a dedicare il 70 per cento dei propri letti ai pazienti Covid. Lo ha fatto mettendo a disposizione i suoi 5 posti di Terapia intensiva, creandone 15 di subintensiva, realizzando tre reparti di degenza per pazienti di media complessità e, infine, dedicando un’area di Osservazione per i pazienti in attesa di tampone che accompagna il lavoro quotidiano del Pronto soccorso, sostenuto dallo scorso 23 febbraio dalla tenda della Protezione civile in funzione di pre-triage. (Rpi)