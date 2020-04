Usa: Trump potrebbe sospendere collegamenti aerei interni tra "focolai" epidemia coronavirus

- Il presidente, degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto di voler prendere in considerazione l'ipotesi di sospendere tutti i voli domestici tra le città diventate "focolai" del coronavirus, mentre il Paese intensifica gli sforzi per cercare di contenere la pandemia. Lo riporta il network "Cnbc". "Stiamo pensando di farlo", ha detto Trump ai giornalisti durante un briefing alla Casa Bianca, un giorno dopo aver avvertito la nazione di prepararsi per "due settimane infernali", con un numero di decessi per Covid-19 calcolato tra le 100 mila e le 240 mila unità. Tra città come New York e Detroit, particolarmente colpite dai contagi, continuano a essere disponibili collegamenti aerei limitati, sebbene il numero di passeggeri sia precipitato in tutta la nazione. (segue) (Nys)