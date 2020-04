Usa: Trump potrebbe sospendere collegamenti aerei interni tra "focolai" epidemia coronavirus (2)

- Secondo il dipartimento dei Trasporti statunitense, martedì 31 marzo si sono contati 146.348 passeggeri, rispetto ai 2.026.256 dello stesso giorno dell'anno scorso. Nondimeno, Trump ha detto che sta prendendo in considerazione nuove restrizioni, anche se ha espresso preoccupazione per l'impatto sulle compagnie aeree già in difficoltà. "Stiamo considerando ogni ipotesi", ha detto il presidente. Durante il fine settimana la Casa Bianca ha ventilato e poi ha ritirato l'idea di una quarantena obbligatoria per i residenti di New York, New Jersey e parti del Connecticut. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno esortato i residenti degli Stati a evitare ogni viaggio non essenziale fino alla fine della prossima settimana. (Nys)