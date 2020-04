Roma: Pelonzi-Bugarini (Pd), a Castelverde B4 fanghiglia da rubinetti, Comune intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza sanitaria travolge l'Italia, ma nella Capitale "un quartiere non ha acqua potabile. Dai rubinetti delle case del piano di zona in via Madre Teresa Napoli a Castelverde, da giorni fuoriesce acqua mista a fanghiglia". Lo scrivono, in una nota congiunta, il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi e il consigliere comunale dem Giulio Bugarini. "I cittadini oltre a subire le conseguenze di lavori mai conclusi di quel PdZ - spiegano - oggi si vedono ulteriormente minacciati nella propria salute, dovendo convivere con l'emissione di acqua tutt'altro che potabile. Il diritto alla salute e all'acqua non può essere negato a nessuno. I cittadini di quel quadrante della città continuano, purtroppo inascoltati, a denunciare inutilmente il forte disagio patito e ulteriormente aggravato dall'emergenza in atto. Dall'amministrazione capitolina si assiste ad un atteggiamento di menefreghismo intollerabile e francamente inaspettato rispetto alla situazione contingente che vive tutta la Nazione. A fronte di queste segnalazioni e del preoccupante inquinamento dell'acqua che sgorga dai rubinetti della rete idrica del Piano di Zona Castelverde abbiamo scritto agli assessori Montuori e Lemmetti e ai dipartimenti competenti affinché intervengano con urgenza per allacciare immediatamente le abitazioni interessate alla conduttura idrica comunale anche in modo provvisorio (ad uso cantiere) , al fine di evitare ulteriori emergenze igienico-sanitarie e nelle more della definizione degli atti di assegnazione e della successiva voltura. Il mio sollecito chiede alla giunta comunale un atto di responsabilità e di umanità inderogabili". (Com)