Serbia: Osce richiama a libertà media, United Media annuncia ricorso per fermo reporter

- Il rappresentante per la libertà dei media dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) Harlem Desir, ha richiamato alla necessità di garantire la libertà d'informazione in Serbia. In un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, Desir ha espresso preoccupazione per l'arresto della giornalista Ana Lalic dopo la pubblicazione di un suo articolo sulle condizioni del personale medico nel Centro clinico di Novi Sad. "Allarmato per l'arresto di ieri della giornalista di "Nova.rs" Ana Lalic per il suo articolo sul Covid-19 in Serbia. Nonostante sia stata rilasciata, è molto problematico il fatto che la polizia abbia sequestrato il suo computer e i telefoni cellulari. I giornalisti devono essere in grado di svolgere il proprio lavoro liberamente", ha scritto Desir su Twitter. (segue) (Seb)