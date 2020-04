Serbia: Osce richiama a libertà media, United Media annuncia ricorso per fermo reporter (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del personale sanitario sottolineavano anche la "mancanza assoluta di attuazione dei protocolli" e la presenza "più di improvvisazione che di organizzazione". Il sito ha inoltre reso noto di aver cercato di ottenere dei commenti dalla dirigenza del Centro clinico, come pure dal Segretariato alla Sanità della Vojvodina sulle dichiarazioni del personale sanitario, ma di non aver ricevuto risposte da nessuno. Il marito della Lalic ha confermato all'agenzia "Beta" che la polizia ha fatto irruzione ieri sera, ha portato via la giornalista, perquisito l'appartamento e sequestrato il computer e i due telefoni cellulari. (segue) (Seb)