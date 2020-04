Serbia: Osce richiama a libertà media, United Media annuncia ricorso per fermo reporter (4)

- Nella giornata di oggi la società proprietaria del sito, la United Media con sede in Lussemburgo, ha definito "inaccettabile" l'episodio e ha annunciato che informerà dell'accaduto tutte le autorità europee e le organizzazioni del settore dell'informazione nel mondo. Il settore dei media ha visto un altro fronte di polemiche nella giornata di ieri a causa del provvedimento del governo che andava a vietare la diffusione di informazioni sul coronavirus da parte di autorità locali e personale sanitario. Il provvedimento ha provocato ieri la reazione delle associazioni nazionali dei giornalisti e l'intervento dell'Osce, con il capo missione in Serbia Andrea Orizio e il rappresentante per la libertà dei media Harlem Desir. (segue) (Seb)