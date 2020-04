Serbia: Osce richiama a libertà media, United Media annuncia ricorso per fermo reporter (5)

- Secondo il quotidiano "Danas", Desir ha sottolineato che l'accesso alle informazioni è di importanza cruciale per i media, i quali in un periodo di crisi sanitaria rivestono un ruolo fondamentale offrendo all'opinione pubblica le informazioni che sono rilevanti anche nella lotta contro la diffusione di false notizie sulla pandemia. Orizio ha sottolineato che la missione Osce in Serbia sostiene pienamente gli sforzi delle autorità nella lotta al coronavirus, sforzi che includono l'offerta di informazioni affidabili ai cittadini nel corso della pandemia. "Per tutelare la fiducia, evitare nervosismo o panico e garantire la collaborazione dei cittadini è fondamentale tutelare ulteriormente il libero flusso delle informazioni a tutti i livelli delle autorità, tutelare il pluralismo delle fonti e la piena trasparenza nel corso dello stato d'emergenza", ha detto Orizio. (segue) (Seb)