Coronovarus: leghisti bresciani fanno quadrato attorno al presidente Fontana e alla Regione Lombardia

- "Nelle ultime settimane, ed in particolare negli ultimi giorni, stiamo assistendo ad uno scaricabarile imbarazzante infatti se da un lato il Pd e i Cinquestelle arrancano al governo pretendo che Regione Lombardia e il presidente Fontana, come già da tempo stanno facendo, rimedino alla loro incapacità". Lo affermano gli esponenti bresciani della Lega Alberto Bertagna, segretario provinciale con gli Assessori regionali Davide Caparini e Fabio Rolfi, i consiglieri regionali Francesca Ceruti, Federica Epis, Francesco Ghiroldi e Floriano Massardi, i parlamentari Simona Bordonali, Stefano Borghesi, Giuseppe Donina, Paolo Formentini, Eva Lorenzoni e Raffaele Volpi e gli eurodeputati Oscar Danilo Lancini e Stefania Zambelli ricordando "con orgoglio" i provvedimenti che Regione Lombardia ha adottato per gestire il contenimento del contagio da Covid-19, nonostante i tagli del governo ha effettuato ai bilanci regionali. "Siamo alla fiera dell’assurdo - osservano i leghisti bresciani qualche esponente del Movimento di Beppe Grillo pretenderebbe persino di voler chiedere conto al presidente Fontana degli 8 milioni di euro che il governo avrebbe erogato alla Regione per la gestione di quest’emergenza, dimenticando però che la stessa attenzione avrebbe dovuto rivolgerla alla ripartizione dei 400 milioni di euro che il governo Conte ha stanziato per l’emergenza alimentare: ricordiamo infatti che non è stato inserito nessun meccanismo di ristoro per quei comuni più colpiti della nostra Regione, creando nei fatti una profonda differenza di trattamento di quella profonda sofferenza che i territori stanno sopportando". Per gli esponenti del Carroccio, "la nostra Regione era dotata di tutti i presidi per affrontare quanto di sua competenza nell’ordinarietà. Nonostante questo è stata in grado, da sola, di reperire i materiali mancanti. La Protezione Civile nazionale non si è certo distinta per tempestività o efficienza inviando milioni di mascherine non autorizzate per l’uso sanitario - concludono - questa precisazione nei confronti di chi mente sapendo di mentire, oppure finge di non sapere quali sono le competenze e le prerogative degli organi dello Stato, vantandosi di rappresentarlo ma rifuggendo a responsabilità gravi che sono sotto gli occhi di tutti e delle quali un giorno dovranno rispondere". (com)