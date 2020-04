Energia: ministro russo Novak, accordo Opec+ al momento avrebbe effetto sui mercati

- L’accordo Opec+ sui tagli alla produzione petrolifera potrebbe non essere d’aiuto per uscire dalla situazione attuale nei mercati, nemmeno con le riduzioni aggiuntive proposte dall’Arabia Saudita. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell’Energia russo, Aleksander Novak, all’emittente “Ekho Moskvj”. “Al momento l’accordo sui tagli non sortirebbe alcun effetto”, ha detto il ministro. I prezzi del petrolio sono crollati nelle ultime settimane a causa della mancata intesa su un ulteriore taglio della produzione di 1,5 milioni di barili di petrolio al giorno nel quadro dell'accordo Opec+. La Russia, capofila dei paesi non facenti parte dell'Opec, ha deciso di non aderire alla proposta avanzata dall'Arabia Saudita e dagli altri membri del Cartello petrolifero. (Rum)