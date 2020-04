Coronavirus: Barberis (Pd), da Regione Lombardia meno arroganza, commessi già troppi errori

- Il capogruppo Pd al Consiglio comunale di Milano, Filippo Barberis, in una nota entra nel dibattito tra alcuni sindaci lombardi e la Regione Lombardia. "È triste e preoccupante - dice - vedere quanto sia in difficoltà il presidente Fontana. Considerare 'sparate' strumentali le domande poste dai sindaci lombardi, per altro su misure di assoluto buon senso e già adottate con successo in altre Regioni, compreso il Veneto a guida leghista, è semplicemente un modo ancora una volta per non rispondere, per arroccarsi nei propri errori senza voler ammettere la necessità di un cambio di passo sulla fornitura di mascherine, sui tamponi, sui test sierologici, sulle misure a tutela del personale sanitario e degli ospiti nelle rsa". "I ritardi, l'incapacità di decidere in autonomia (come fatto in altre Regioni) e la scelta di difendersi buttando sempre le proprie responsabilità su altri (una volta il governo, una volta la Protezione civile, adesso persino i sindaci, definiti come 'biechi speculatori politici') hanno già prodotto abbastanza danni, ma di quanto avvenuto fino a ora avremo modo di parlarne a tempo debito. Adesso a noi interessa il prossimo futuro", spiega Barberis. "Il nostro unico interesse è quello di riuscire a salvare più vite possibile e consentire al sistema di ripartire presto e in sicurezza. Questo è il senso autentico delle questioni poste dai sindaci. Non capirlo è davvero grave e certo non ci si illuda con questo atteggiamento arrogante di metterci a tacere", conclude il capogruppo Pd. (com)