Coronavirus: Taglialatela (CampoSud), raccolta firme per tamponi a sanitari in Campania

- "Abbiamo avviato, attraverso la piattaforma change.org, una raccolta firme a cui abbiamo allegato una richiesta formale indirizzata al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, affinchè siano effettuati tamponi a tutti gli operatori del comparto sanitario che operano in Regione, riservando uno dei centri di raccolta e di analisi esclusivamente agli stessi, ovviamente indicando una priorità in considerazione della gradualità del rischio di contagio". Lo hanno reso noto in un comunicato Marcello Taglialatela e Giovanni Papa dell'associazione Campo Sud.(Ren)