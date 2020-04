Coronavirus: ventidue nuovi casi di contagio in Calabria

- "In Calabria ad oggi sono stati effettuati 9034 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 691 (+22 rispetto a ieri), quelle negative sono 8343.I soggetti in quarantena volontaria sono 9293. Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 12.814". Lo ha reso noto la Regione nel consueto bollettino sull'emergenza coronavirus.(Ren)