Coronavirus: 131 nuovi casi di contagio e quindici morti in Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Puglia, sono stati registrati 1.345 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 131 casi, così suddivisi: 45 nella provincia di Bari, 10 nella provincia Bat, 17 nella provincia di Brindisi, 12 nella provincia di Foggia, 32 nella provincia di Lecce, 15 nella provincia di Taranto". Lo ha reso noto la Regione nel consueto bollettino sull'emergenza coronavirus: "Sono stati registrati oggi 15 decessi: 8 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce". Salgono a 65 le guarigioni. (Ren)