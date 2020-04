Coronavirus: Toninelli (M5s), a Brescia serve ospedale provvisorio, regione lombardia risponda

- "La situazione sanitaria a Brescia è estremamente preoccupante, purtroppo non molto diversa da quella drammatica di Bergamo, troppi morti, troppi malati che hanno bisogno di essere curati. Mi domando perché la Regione Lombardia non prenda in seria considerazione l'ipotesi di realizzare anche lì una struttura temporanea sulla falsariga di quella approntata alla Fiera di Milano, è quello che chiedono i sindaci della provincia e la comunità medica". Lo dichiara in una nota il senatore lombardo del MoVimento 5 stelle, Danilo Toninelli. "A Cremona - aggiunge - ci hanno pensato gli americani dell'organizzazione internazionale Samaritan's Purse, per Bergamo dobbiamo ringraziare gli Alpini e gli artigiani per il presidio da 14 camere e 142 posti realizzato in dieci giorni. Ci sono dei soldi stanziati dal decreto Cura Italia e destinati alla Lombardia, sono otto milioni e la Regione dovrebbe far sapere ai cittadini cosa intende farne. Le proposte concrete ci sono, così come sono stati presentati dei progetti, Fontana ha il dovere di dare una risposta e fare chiarezza su come intenda procedere. A mio avviso - conclude l'ex ministro dei trasporti - si deve andare spediti verso la realizzazione di un ospedale provvisorio a Brescia". (com)