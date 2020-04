Speciale difesa: Siria, a marzo, bilancio mensile vittime civili più basso da inizio guerra

- Secondo l’organizzazione non governativa con sede a Londra Osservatorio siriano dei diritti umani (Sohr), a marzo scorso, la guerra in Siria ha causato la morte di 103 civili. Si tratta del bilancio mensile di vittime più basso dall'inizio del conflitto nel 2011. In particolare, 51 persone sarebbero state uccise in attacchi delle forze governative. (Res)