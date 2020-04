Speciale difesa: Sahel, Barkhane prosegue, aspettando task force Takuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione militare francese Barkhane continua la sua attività nel Sahel contro la minaccia jihadista mentre aspetta l'arrivo di Takuba, la task force costituita da forze speciali europee che è stata lanciata ufficialmente il 27 marzo scorso. Lo riferisce il quotidiano “Le Figaro”, spiegando che al momento le attività di Barkhane non sono state bloccate dalla pandemia di coronavirus. L'avvio di Takuba era inizialmente previsto per l'estate del 2019 ma ha accumulato sempre più ritardo. All'operazione partecipano Danimarca, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Portogallo ed Estonia. A questi si dovrebbe aggiungere anche la Svezia con 150 uomini. Il dispositivo militare dovrebbe diventare operativo all'inizio del 2021. Per la Francia si tratta di un'iniziativa simbolica che testimonia l'impegno della comunità europea. (Res)