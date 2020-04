Speciale difesa: Isreaele, coronavirus, fabbrica missili produrrà ventilatori

- Un impianto per la produzione di missili in Israele è stato convertito per realizzare in serie ventilatori e compensare in tal modo la carenza di macchine salvavita nel pieno dell'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato il ministero della Difesa israeliano. Finora, a causa della Covid-19, nello Stato ebraico sono morte 17 persone, mentre i contagiati sono circa cinquemila. Il ministro della Difesa, Naftali Bennett, ha sottolineato che Israele ha soltanto duemila ventilatori per la respirazione artificiale, ma ne ha bisogno di molti più per salvare le persone che hanno contratto il il Cov-19 e devono essere curate. (Res)