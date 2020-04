Speciale difesa: Egitto, coronavirus, Al Sisi presiede riunione di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah El Sisi, ha presieduto ieri una riunione con i membri del governo e i vertici della sicurezza per discutere dei provvedimenti da adottare per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus. Il portavoce della presidenza ha dichiarato che l'incontro ha riguardato la situazione a livello statale per quanto riguarda gli sforzi contro la diffusione del coronavirus e i contatti in corso a livello internazionale per consultare le procedure di coordinamento su questo tema. L'incontro è servito anche per attuare una revisione delle misure di rafforzamento adottate nel quadro della protezione dei confini dello Stato e della lotta al terrorismo, oltre agli sviluppi di una serie di dossier nel contesto di sfide che minacciano la sicurezza della regione. (Res)