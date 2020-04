Cultura: Città metropolitana Roma, su sito Mibact tutte le visite e i materiali fruibili on line

- In questo periodo di emergenza, la Città metropolitana di Roma Capitale intende segnalare e dare risalto all'iniziativa del Ministero dei Beni artistici, culturali e turismo "La cultura non si ferma". "Si tratta di uno spazio on line sul portale del Mibact che accorpa in sei distinte sezioni: musei, libri, cinema, musica, educazione e teatro, le molteplici iniziative virtuali organizzate dai luoghi della cultura statale, dal mondo dello spettacolo, della musica e dell'audiovisivo - spiega in una nota la Città metropolitana di Roma -. Storici dell'arte, archeologi, archivisti, bibliotecari, restauratori, architetti, autori, scrittori, attori e musicisti rivelano inediti, classici, capolavori, curiosità, segreti e il dietro le quinte delle loro istituzioni. E' una ricca offerta culturale fruibile da casa che permette agli italiani di rimanere in contatto con l'arte e la cultura anche in questa difficile circostanza". Il vicesindaco della Città metropolitana, Teresa Zotta, annuncia che "presto, come già fatto nei giorni scorsi, daremo la possibilità di fruire virtualmente del patrimonio artistico e culturale della Città metropolitana, dagli archivi della biblioteca di Villa Altieri al Museo nella stessa sede, a materiali di interesse storico e artistico su Palazzo Valentini e le Domus Romanae. È importante - conclude Zotta - cogliere l'occasione per favorire la conoscenza e valorizzare il nostro patrimonio, iniziando dai nostri tesori per continuare a curare una funzione essenziale di sviluppo e promozione culturale, che svolgiamo per tutto il territorio che rappresentiamo". (Com)