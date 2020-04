Germania: ministro Economia Altmaier, recessione senza precedenti per crisi coronavirus

- A causa della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, la Germania entrerà in una recessione come mai si è vista nella storia della Repubblica federale. In questo modo, il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” commenta le dichiarazioni rese dal ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, secondo cui a causa della crisi la crescita subirà profondi tagli. La contrazione sarà “almeno altrettanto forte, se non di più”, rispetto a quella causata dala crisi finanziaria del 2009. Allora, il Pil della Germania crollò del 5,7 per cento. Come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, a causa della pandemia esercizi commerciali e ristoranti hanno dovuto chiudere, le fabbriche hanno sospeso la produzione e le catene di approvvigionamento globali si sono interrotte. Tuttavia, secondo Altmaier, “la tutela della salute è la priorità”. Allo stesso tempo, il ministro dell'Economia e dell'Energia ha avvertito che la contrazione del Pil potrebbe superiore all'8 per cento in primavera. Il picco della crisi dovrebbe essere raggiunto, infatti, ad aprile e maggio. A ogni modo, per Altmaier, si può sperare che la situazione torni a normalizzarsi nella seconda metà dell'anno. A sua volta, il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, ha dichiarato che il governo federale stanzierà aiuti per l'economia anche dopo la fine dell'emergenza al fine di sostenere la ripresa. Tuttavia, questa è per Scholz anche un dovere delle imprese. In particolare, secondo il ministro delle Finanze tedesco, le aziende che ora vengono sostenute dallo Stato “non dovrebbero dimenticare questa solidarietà”. (Geb)