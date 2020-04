Coronavirus: Cdp, nuove misure straordinarie per l'emergenza

- Cassa depositi e prestiti (Cdp) rafforza il suo impegno per far fronte all'emergenza economica causata dall'epidemia da Covid-19 con un pacchetto di misure straordinarie per enti territoriali e imprese. Lo riferisce una nota di Cdp. Il Consiglio di amministrazione ha approvato una serie di interventi: a 7.200 Enti territoriali 1,4 miliardi di euro dalla rinegoziazione di 34 miliardi di prestiti. Cdp offre un supporto finanziario a Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni per far fronte all'emergenza con la più vasta operazione di rinegoziazione realizzata negli ultimi anni dal Gruppo: 7.200 enti potranno rinegoziare circa 135 mila prestiti per un debito residuo complessivo di 34 miliardi di euro. La misura consentirà di liberare risorse, nel 2020, fino a 1,4 miliardi di euro, che gli enti potranno destinare anche ad interventi per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (segue) (Com)