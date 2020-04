Coronavirus: Cdp, nuove misure straordinarie per l'emergenza (4)

- Le misure approvate oggi seguono il Piano di interventi da 17 miliardi di euro a sostegno dell'economia italiana varato da Cdp nelle scorse settimane. Il pacchetto già varato - ricorda la nota - prevede l'erogazione di liquidità a tassi calmierati per le Pmi e Mid-cap tramite il sistema bancario; la concessione di finanziamenti agevolati, garanzie e moratorie sui finanziamenti a medio-lungo termine per supportare le attività di export e internazionalizzazione delle Pmi, il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 dei mutui per i comuni della prima Zona rossa. (Com)