Nepal: coronavirus, confermato sesto caso

- I casi di coronavirus in Nepal sono saliti a sei. Lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità nepalese. La paziente è una donna di 65 anni tornata nel paese da Doha col volo Qatar Airways QR652, lo stesso di altre persone contagiate. Finora sono stati effettuati 1.184 test. Tutti i sette Stati sono dotati di termociclatori, gli strumenti di laboratorio necessari per effettuare la reazione a catena della polimerasi (Prc). Dal 24 marzo al 7 aprile in Nepal è stato imposto il blocco delle attività produttive e degli spostamenti non essenziali; inoltre, fino al 15 aprile il paese è chiuso ai voli internazionali. La serrata sta causando diversi problemi. In particolare, ci sono alcune centinaia di nepalesi bloccati dalla parte indiana della frontiera indo-nepalese e in attesa di essere riammessi in patria a condizione che osservino un periodo di quarantena di 14 giorni. La questione è arrivata anche all’esame della Corte suprema, che però non ha emesso un ordine esecutivo. (segue) (Inn)