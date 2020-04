Libia: migranti e embargo, ecco come opererà la nuova missione europea “Irini"

- La nuova missione europea “Irini”, lanciata lo scorso 31 marzo, è ancora in fase di definizione, ma ci sono già alcune certezze: le navi europee torneranno a solcare il mare davanti alle coste della Libia dopo oltre un anno di stop; ci sarà una sorveglianza radar e satellitare per vigilare sul rispetto dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi non solo via mare, ma anche via area e via terra; in caso di salvataggi di migranti in mare, gli sbarchi non avverranno più in Italia. L’obiettivo principale della missione resta quello di impedire la fornitura di armi sia a Tripoli che a Bengasi, in egual maniera. Il ministro degli Affari esteri del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Muhammad Siala, ha espresso delle riserve per la "mancanza di completezza" della nuova missione Irini che, a suo dire, non controllerà lo spazio aereo e terrestre della Libia ma solo quello navale, favorendo quindi le forze del generale Khalifa Haftar. L’appunto del capo della diplomazia di Tripoli, in realtà, appare fondato solo in parte. L’operazione a guida del contrammiraglio italiano Fabio Agostini, infatti, sarà dotata di un sofisticato sistema di sorveglianza satellitare in grado di rilevare i casi di sospetti traffici illeciti tanto via area, quanto via terra. Le eventuali violazioni saranno notificate alle Nazioni Unite, che decideranno poi come e se intervenire per sanzionare i responsabili. Vero è che la capacità d’intervento della missione resta limitata al dominio del mare. “Irini”, in altre parole, può fermare un carico di armi trasportato solo via nave (con modalità di ingaggio ancora “top secret”), limitandosi a segnalare gli aerei e i veicoli sospetti senza poterli ispezionare ed eventualmente sequestrare.Per quanto riguarda gli assetti militari - cioè la quantità di uomini, navi, droni, aerei da ricognizione ed elicotteri messi in campo dagli Stati membri – si è ancora in attesa di una decisione politica. I paesi dell’Ue devono prima mettersi d’accordo sulla lista dei mezzi e delle forze richieste da Agostini. In alcuni casi potrebbe essere necessario un passaggio nei rispettivi parlamenti, allungando ulteriormente i tempi di una decisione che dovrebbe invece essere presa alla svelta. L’emergenza Covid-19, infatti, non solo non ha fermato i combattimenti in Libia, ma l’invio di uomini e mezzi a sostegno delle parti in conflitto sembra intensificarsi: il Gna da una parte riceve aiuto principalmente dalla Turchia; l’Esercito nazionale libico (Lna) dall’altra beneficia dell’appoggio di Egitto, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Siria e Russia. Un altro tema molto dibattuto riguarda l’area esatte delle operazioni, un’informazione classificata per ovvi motivi: se i trafficanti sanno dove sono le navi, faranno un’altra rotta per consegnare il carico. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova” da fonti riservate, il teatro di Irini sarà lo stesso di Sophia: le navi, vale a dire, possono essere schierate sia davanti alla Tripolitania che davanti alla Cirenaica. Spetta anche qui ai paesi membri la scelta (tutta politica) di schierarle dinanzi alle coste di Tripoli o di Bengasi.Non è un segreto che l’Italia abbia esercitato forti pressioni per “spostare” i pattugliamenti dal Canale di Sicilia al Mediterraneo Orientale, per evitare l’effetto di un eventuale “pull factor”, cioè un fattore di attrazione di migranti. Il salvataggio dei migranti illegali non rientra fra gli obiettivi della nuova missione, ma il diritto del mare obbligherebbe le navi di “Irini” a intervenire nel caso in cui si trovassero vicino a gommone in difficoltà. Si tratta a dire il vero di un’eventualità remota, dal momento che gli assetti militari opererebbero in alto mare a decine di miglia nautiche di distanza dalle coste, ma tecnicamente possibile. Ufficialmente, l’Unione europea ha parlato di un meccanismo ad “hoc” per assegnare i porti per gli sbarchi. Mentre l’Italia si è chiamata fuori, la Grecia ha invece garantito la disponibilità ad accogliere i naufraghi. Fatto, quest’ultimo, che conferma come il teatro delle operazioni della nuova missione dovrebbe essere effettivamente il Mediterraneo Orientale. Un “pezzo” di mare sempre più strategico e che si scontra soprattutto con gli interessi della Turchia. Vale la pena ricordare, infatti, il memorandum d’intesa firmato nel novembre 2019 da Ankara e Tripoli sulle “piattaforme continentali” e delle zone economiche esclusive dei due Paesi. La definizione delle due zone disegna un fascio d’interesse esclusivo dei due Paesi che lambisce Rodi ed altre isole greche, unendo la costa sud-occidentale della Turchia alla costa orientale della Cirenaica, da Derna fino al confine egiziano. (Asc)