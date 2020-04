Coronavirus: ambasciata Russia a presidente Puglia, grazie per aver apprezzato i nostri aiuti

- L’ambasciata della Federazione Russa in Italia ha pubblicato un tweet di ringraziamenti al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ieri sera ha espresso in un post su Facebook il suo apprezzamento per gli aiuti inviati da Mosca per sostenere la penisola nel contrasto alla diffusione del Covid-19. “Grazie presidente!”, si legge nel messaggio della rappresentanza. Nel suo messaggio di ieri, Emiliano ha spiegato che “ci sono gesti che dicono più delle parole”. “Sono arrivate poco fa in Puglia alcune forniture donate dalla Russia all’Italia: a noi 15 mila mascherine Ffp2, 4 mila mascherine chirurgiche e 20 colli di bende non Dpi”, si legge nel post, in cui viene ribadito il “legame speciale” che unisce i pugliesi al popolo russo. “Mi ha molto colpito leggere stasera il messaggio di amicizia e incoraggiamento che ha viaggiato insieme a questo carico per noi così importante”, ha concluso Emiliano. (Res)