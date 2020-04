Coronavirus: azienda Bls partner di Politecnico Milano e Regione Lombardia in progetto Polimask

- Bls, azienda italiana specializzata al 100 per cento in dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ha messo a disposizione il suo know-how cinquantennale per supportare il Politecnico di Milano e Regione Lombardia nel progetto Polimask. L'obiettivo è verificare gli standard qualitativi e l’efficacia protettiva delle mascherine oggi realizzate da aziende che hanno riconvertito la loro produzione. Inoltre Bls ha adattato e dedicato a Regione Lombardia 3 linee produttive, attive su tre turni 24x7, per aumentare la fornitura di mascherine ffp2 e ffp3 certificate Ce. “Il progetto coordinato da Politecnico di Milano, assieme a Regione Lombardia nasce dalla necessità di verificare che i prodotti di protezione in circolazione, pur se non certificati o sfruttando le vigenti deroghe sulle autocertificazioni, rispettino determinati requisiti e norme a tutela della salute delle persone”, spiega l’ingegnere Pier Paolo Zani, amministratore delegato della società - Non tutte le mascherine sono uguali: soprattutto quelle destinate a personale medico e sanitario, le persone più esposte a possibili contagi, devono avere determinate caratteristiche tecniche, a livello di materiali, di manifattura e di capacità filtrante dell'aria". (com)