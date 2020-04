Coronavirus: M5s Lombardia, Fontana non risponde né ai sindaci né all'opposizione, è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fontana non risponde né ai sindaci né all'opposizione. È inaccettabile. Due settimane fa abbiamo gli abbiamo proposto un tavolo comune, stiamo ancora aspettando che ci dica cosa intende fare. Persino i sindaci sono lasciati al loro destino". Lo afferma in una nota il gruppo consiliare M5s Lombardia intervenendo nella polemica tra sette sindaci lombardi di centro sinistra e il governatore lombardo sulla gestione dell'emergenza sanitaria. "Fontana - scrivono i consiglieri lombardi pentastellati -risponda a queste semplici domande: perché la Lombardia si trova in queste condizioni? Dove sono andati a finire i dpi inviato dal governo? Come intendete gestire la disastrosa gestione dei casi nelle rsa? Ad oggi non viene garantita l'effettuazione dei tamponi a tutti i sintomatici, come volete procedere per porvi rimedio? Attualmente sono presenti test rapidi sierologici per la rilevazione dei casi positivi, si vuole procedere con la sperimentazione in Lombardia?". Per il gruppo consiliare M5s Lombardia, "il governo ha previsto aiuti concreti per le regioni, mentre la Lombardia non mette a disposizione neanche semplici informazioni. Non possiamo più aspettare insieme ai Sindaci attendiamo risposte". (com)